Ellos son los "therians” de la farándula local e internacional

La presencia de comunidades “therians” en diferentes partes del mundo llama la atención de los internautas, quienes entre asombro y preocupación observan cómo los jóvenes expresan, sin pudor alguno, gustos por manifestaciones de animales.

Desde hace unas semanas, las redes sociales Instagram y TikTok han sido utilizadas para divulgar videos de personas que imitan a perros, gatos, aves, osos y cocodrilos, por citar algunas pasmosas copias.

Los "therians" de la farándula local e internacional

En esta oportunidad, lejos de todo tipo de controversia y con el único propósito de entretener, la marca 2001 seleccionó a los “therians” de la farándula local e internacional, artistas que tienen un apodo de animal, pero que brillaron por su innegable talento en los escenarios más importantes del mundo.

Reynaldo Armas “El cardenalito”

Este cantante de música llanera es conocido como “El cardenalito”.

José Luis Rodríguez “El Puma”

El también actor debe su sobrenombre “El puma” a un personaje que interpretó en la telenovela “Una muchacha llamada Milagros”, junto a Rebecca González.

Rafael “El pollo” Brito

El cantante y cuatrista venezolano se dio a conocer como “El pollo”. Así le decían en su juventud por su contextura.

Óscar D´León “El león” de la salsa

A este hijo ilustre de Antímano, en Caracas, Venezuela, los salseros lo bautizaron como “El león de la salsa” no solo por su apellido, sino por su capacidad para sonear en vivo.

Tito Rojas “El gallo” de la salsa

El recordado salsero boricua Julio César “Tito” Rojas fue bautizado como “El gallo de la salsa” por su colega Justo Betancourt, quien lo veía como un peleador en los escenarios.

Alejandro Fernández “El potrillo”

El cantante ranchero Alejandro Fernández lidió con varios motes en su juventus. Cuando comenzó su carrera, la prensa rosa mexicana lo llamó “El varón soñado”, gracias a su físico. Años después se le empezó a denominar “El potrillo”, porque su padre, Vicente Fernández, construyó el rancho “Los tres potrillos”, como un homenaje a sus tres hijos.

Judith Bustos “La tigresa del oriente”

La maquilladora y productora artística peruana Judith Bustos es archiconocida como “La tigresa del Oriente”, apodo que deriva de su aspecto felino, gracias a sus ouftit de animal print, y por haber nacido la selva amazónica, en el oriente peruano. Se autodenomina precursora del movimiento Therian.

Shakira “La loba”

La barranquillera Shakira Mebarak sacó, en 2009, el disco que marcó un antes y un después en su vida “La loba”, con el cual demostró sensualidad, coraje y libertad, desde ese momento, sus fans la llaman así. En su gira “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, presenta una animación de una loba con sus cachorros, una referencia a ella y sus pequeños hijos Sascha y Milán.

Benito Martínez “Bad Bunny”

Si alguien menciona a Benito Antonio Martínez Ocasio, quizá no le suene ese nombre, porque el astro boricua es “Bad Bunny”. Así se hace llamar por una anécdota de niño, específicamente cuando lo obligaron a ponerse un disfraz de conejo. Ese momento quedó plasmado en una fotografía que refleja su molestia tras usar el traje. El resto, ya es historia.

