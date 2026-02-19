De la preparatoria al limbo: ¿Qué pasa con los 75.000 estudiantes indocumentados que se gradúan anualmente?

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos (EEUU) se encuentra ante un hito demográfico y educativo de inmigrantes sin precedentes, descubre por qué y cuál es el panorama.

Según el informe más reciente del Higher Ed Immigration Portal y la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration -publicado el 3 de febrero- se estima que entre 2026 y 2028, más de 225.000 estudiantes indocumentados concluirán sus estudios de preparatoria (High School).

Sin embargo, estos jóvenes, que representan aproximadamente el 5% de los graduados anuales en todo el país, enfrentan una situación precaria.

Aunque han sido formados por el sistema público estadounidense, al recibir su diploma, chocan con un "precipicio legal" que les impide trabajar formalmente o acceder a ayudas universitarias federales.

Actualmente, hay más de 600.000 estudiantes indocumentados inscritos en las preparatorias de EEUU.

De este gran grupo (600 mil), se estima que unos 225.000 se graduarán entre 2026 y 2028 (a un ritmo de 75.000 por año), enfrentando un sistema que les cierra las puertas laborales

Un mapa de talento estancado

La concentración de estos estudiantes sigue tendencias geográficas claras, con cuatro estados albergando a la mayoría de esta fuerza joven:

Texas: 12.000 graduados anuales.

12.000 graduados anuales. California: 11.000 graduados anuales.

11.000 graduados anuales. Florida: 8.000 graduados anuales.

8.000 graduados anuales. Nueva York: 4.000 graduados anuales.

A nivel de origen, la comunidad hispana es la protagonista absoluta, el 60% de estos jóvenes provienen de México (21%), Honduras (15%), Guatemala (14%) y El Salvador (9%).

La mayoría llegó a EEUU a edades muy tempranas, lo que significa que su identidad y educación son plenamente estadounidenses.

El fin de la era DACA para los nuevos graduados

Uno de los datos más alarmantes confirmados a febrero de 2026 es la obsolescencia de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) para las nuevas generaciones.

Debido a que el programa requiere haber llegado al país antes de junio de 2007, un estudiante que se gradúa hoy con 17 o 18 años tendría que haber llegado a EEUU antes de nacer o siendo un bebé de meses para calificar, algo que estadísticamente deja fuera a casi la totalidad de la actual cohorte de preparatoria.

Sin acceso a DACA, estos jóvenes no solo carecen de protección contra la deportación, sino que no poseen un permiso de trabajo, lo que anula su capacidad de contribuir legalmente a la economía tras años de inversión pública en su educación.

Barreras financieras y administrativas

Al no ser elegibles para la Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), incluyendo las becas Pell y préstamos federales, el camino a la universidad se vuelve una carrera de obstáculos.

La realidad para estos estudiantes se resume en:

Desigualdad estatal: el acceso a matrículas estatales (in-state tuition) depende totalmente del código postal donde residan. Falta de asesoría: muchas escuelas públicas no cuentan con consejeros capacitados para guiar a estudiantes sin estatus legal hacia becas privadas o alternativas estatales. Dependencia económica: la mayoría debe recurrir a empleos informales o ahorros familiares limitados para costear su educación superior.

El costo de la inacción

El reporte es enfático, asegura que no integrar a estos jóvenes es un error económico.

Ampliar el acceso a la educación superior no solo beneficia a las familias, sino que aumenta los ingresos fiscales y la competitividad de EEUU.

La falta de una vía legal clara transforma el talento académico en precariedad laboral, afectando la movilidad social de toda la comunidad hispana.

El informe advierte que, debido a que casi ninguno califica ya para DACA, la cifra de los que logran llegar a la universidad podría disminuir drásticamente este año, ya que sin permiso de trabajo, los jóvenes no pueden costear los gastos que las becas privadas no cubren.

Datos del Portal de Inmigración en Educación Superior indican lo siguiente para 2026:

La brecha de inscripción: históricamente, se estima que solo entre el 5% y el 10% de los graduados indocumentados de preparatoria logran inscribirse y persistir en la educación superior en comparación con sus pares ciudadanos.

Población total actual: el portal indica que hay aproximadamente 510.027 estudiantes indocumentados inscritos actualmente en universidades en todo EEUU (lo que representa el 2.4% del total de estudiantes universitarios).

El "Efecto de las Leyes Estatales": el estudio destaca que en los 22 estados (como California y NY) que permiten el pago de matrícula estatal (*in-state tuition) la probabilidad de que estos jóvenes sigan estudiando es un 65% mayor que en estados que les cobran como extranjeros o les prohíben la entrada.

Puede acceder al estudio en el siguiente enlace: https://www.higheredimmigrationportal.org/research/a-generation-threatened-undocumented-high-school-students-graduate-amidst-uncertain-national-climate/.

