El expríncipe Andrés queda en libertad: ¿Qué ocurrió en la comisaría?

La detención se produjo el mismo día en que Andrew Mountbatten-Windsor —nombre que adoptó tras ser despojado de sus títulos reales— cumplía 66 años. Agentes de paisano llegaron a primera hora a Wood Farm, la propiedad que ocupa en la finca de Sandringham, y procedieron al arresto en el marco de las investigaciones derivadas de los documentos recientemente desclasificados del caso Epstein.

La detención: 12 horas de custodia en su cumpleaños

La policía del Valle del Támesis confirmó el arresto a las 8:00 de la mañana, hora local. El comunicado oficial señaló que se había detenido a un hombre de unos sesenta años por sospechas de "conducta inapropiada en el ejercicio de funciones públicas".

Simultáneamente, los agentes realizaron registros en propiedades del detenido ubicadas en los condados de Berkshire y Norfolk. La policía, siguiendo las directrices nacionales, no reveló el nombre del arrestado, aunque los medios británicos identificaron rápidamente al ex príncipe tras confirmarse que los operativos se desarrollaban en sus domicilios.

Andrew permaneció bajo custodia durante aproximadamente 12 horas. Tras prestar declaración, fue puesto en libertad al filo de la noche, según informó la policía, aunque precisaron que la investigación continúa abierta y que no se han presentado cargos formales hasta el momento.

El centro de la investigación: informes confidenciales filtrados a Epstein

El foco de la investigación no está directamente relacionado con las acusaciones de abuso sexual que han perseguido al ex príncipe durante años, sino con su etapa como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional, cargo que desempeñó entre 2001 y 2011.

Según los documentos filtrados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrew habría compartido información sensible con el financiero Jeffrey Epstein. Los correos electrónicos revelados muestran que el entonces príncipe remitió al pedófilo informes sobre visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur. En un mensaje fechado en Nochebuena de 2010, Andrew habría enviado a Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán.

La policía del Valle del Támesis ya había anunciado la semana pasada que estaba evaluando estas denuncias, presentadas por el grupo antimonarquía Republic, que señalaban que Andrew utilizaba el correo "A" o "The Duke" en sus comunicaciones con Epstein.

La reacción de la familia real y el gobierno

El rey Carlos III emitió un comunicado pocas horas después de conocerse el arresto. "He sabido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de funciones públicas", expresó el monarca.

Carlos III aseguró que las autoridades "tendrán nuestro apoyo y cooperación plenos e incondicionales" y sentenció: "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso".

El primer ministro Keir Starmer también se pronunció sobre el caso. "Nadie está por encima de la ley", declaró a la BBC, añadiendo que "cualquier persona que tenga información relevante debe presentarse, ya sea Andrew o cualquier otro".

El antecedente: Virginia Giuffre y las acusaciones de abuso

Andrew Mountbatten-Windsor ha estado vinculado al escándalo Epstein durante años. En 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las víctimas del financiero, quien lo acusaba de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad.

Giuffre falleció por suicidio en abril de 2025. Su libro de memorias, publicado póstumamente, detallaba los encuentros y reavivó el interés público por el caso. Tras conocerse el arresto de Andrew, la familia de Giuffre emitió un comunicado a través de CBS News: "Por fin, hoy, nuestros corazones rotos se han aliviado al saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. Él nunca fue un príncipe".

La fotografía que muestra a Andrew con el brazo alrededor de la cintura de una adolescente Giuffre, con Maxwell al fondo, fue confirmada como auténtica por los documentos recientemente desclasificados.

Un primer arresto histórico en la monarquía moderna

Andrew Mountbatten-Windsor se convierte en el primer miembro senior de la familia real británica en ser arrestado en la historia moderna. El ex príncipe fue despojado de sus títulos militares y patronazgos reales en enero de 2022, y perdió formalmente su título de príncipe y su ducado en octubre de 2025 por decisión del rey Carlos III, con respaldo del parlamento.

A pesar de ello, técnicamente continúa ocupando el octavo lugar en la línea de sucesión al trono.

