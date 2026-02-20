Agencia de viajes ofrece pasajes a crédito para viajar de Caracas a Madrid: conozca de qué trata

Una agencia de viajes ahora ofrece pasajes para viajar desde Caracas hacia Madrid en España.
Esta alternativa de viajes ofrece además pagar a crédito y atención personalizada con diferentes planes de pago.
Viajes a crédito desde Caracas a Madrid
A través de sus redes sociales, la agencia de viajes Fly Travel difundió los nuevos y diferentes planes de pago para viajar desde la ciudad de Caracas en Venezuela, hacia Madrid en España.
Cabe destacar que estas nuevas ofertas de viaje responden a la reactivación de diversas aerolíneas internacionales para operar desde y hacia Venezuela.
¿Cuáles son los planes de viaje a Madrid?
En este sentido, Fly Travel ofrece varias opciones de financiamiento para viajar a la ciudad de Madrid con varios beneficios, entre ellos:
- 3 equipajes
- Seguro de viajes
- Reserva de hotel
- Pago de tasas aeroportuarias
- Asesoría en todo momento
Adicionalmente, ofrece planes de financiamiento con una inicial que va desde 290 euros y el resto pagado en cuotas.
