“Sobrevivir al paraíso”: todo sobre el documental que destapa el control de los Testigos de Jehová

En cada rincón de España es común encontrarse con personas amables y bien vestidas que distribuyen panfletos religiosos y predican la llegada de Jehová. Detrás de esa imagen amigable, un grupo de exmiembros describe una realidad que califican como "perturbadora". HBO Max estrena este viernes 20 de febrero la serie documental que da voz a quienes durante años permanecieron en silencio.

Relatos "demoledores" de quienes perdieron a su familia

La producción, dirigida por Pablo Aguinaga y realizada por Boxfish para HBO Max en España, se basa en el pódcast del diario ABC "Los expulsados del paraíso: sobrevivir a los Testigos de Jehová". A lo largo de tres episodios, la serie recorre un arco vital definido: desde los inicios en "esa familia de amor y fe", pasando por la traumática expulsión o abandono, hasta el momento en que los afectados consiguen unirse en el dolor y autodenominarse víctimas.

Según declaró Aguinaga a EFE, los testimonios que recopilaron eran "demoledores". "Era gente que estaba muy destruida, que había sufrido mucho y que había perdido a la gente que más quería", afirmó el director. Los relatos describen situaciones de acoso, abuso sexual, homofobia, machismo y un control inflexible de los miembros bajo la excusa de unidad y protección.

"Es una cacería continua", afirma una de las víctimas en el primer episodio. Otros testimonios relatan cómo crecieron sin poder hacer amigos, celebrar su cumpleaños o desarrollar libremente su sexualidad. La organización castiga la homosexualidad con la expulsión, siempre bajo la constante amenaza de la inminente llegada del Armagedón.

Un enfoque neutral que invita a la reflexión

Aguinaga enfatiza que en ningún caso esta docuserie "va en contra de los Testigos de Jehová ni en contra de la libertad de creencias y la libertad de culto". "Nosotros en ningún momento tomamos partido, no nos corresponde. Simplemente damos voz a una serie de exmiembros que cuentan un relato en primera persona: su paso por esta organización, cómo lo vivieron y cómo les afectó todo esto a su vida", remarca el director, que asegura que su objetivo es contar la historia de la manera "más aséptica posible" para que luego el espectador se haga su propia idea.

El director explicó que intentaron sin éxito contar con declaraciones de representantes de los Testigos de Jehová. "Estuvimos incluso en la central de Madrid y nos hubiera gustado que participaran. De hecho, hubo algún momento que pensamos que iban a hacerlo, pero finalmente declinaron la invitación", señaló a El Periódico.

Estructura de los episodios

La serie se divide en tres capítulos con títulos de resonancias bíblicas:

Capítulo 1: Génesis . Explora la vida dentro de los Testigos de Jehová a través de testimonios que revelan experiencias personales, normas estrictas y el papel de los Ancianos, mostrando aspectos desconocidos de esta comunidad religiosa.

Capítulo 2: Éxodo . Se adentra en las experiencias que viven los protagonistas dentro de la organización, donde muchos han sufrido vivencias que les enfrentan no solo a la confesión, sino a sus propias familias.

Capítulo 3: Apocalipsis (el juicio final). Las víctimas expulsadas encuentran refugio en una nueva comunidad. Sin embargo, cuando la esperanza volvía a renacer, un suceso inesperado los enfrenta a un nuevo juicio.

El concepto de familia como hilo conductor

Aguinaga destaca la "idea circular" que siempre sobrevuela en la serie: la familia. "Ellos lo cuentan, cómo nacieron en la verdad, en una familia que te quiere, que te protege, que te da sentido de pertenencia", explica a EFE. Pero cuando empiezan a sentir "grietas en esa fe, esa confianza y esa familia que parecía de amor, de repente empieza a ser inquisitiva, siempre según sus testimonios".

"Cambia el concepto de familia de amor a familia opresiva hasta que tienen un comité judicial y son expulsados y sufren el ostracismo social y consecuencias muy terribles", añade el director. Al final, los protagonistas se rehacen y encuentran "esa familia de acogida que es la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y arranca su pelea judicial".

