Capturan a sujeto por sacrificar iguanas en el Zulia: ¿Cuál es el delito a imputar?

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó la captura de Juan Gálvis, quien fue interceptado con una cantidad considerable de fauna silvestre protegida.

Este procedimiento forma parte de las políticas de protección a la biodiversidad que el Ministerio Público ha intensificado en este 2026.

Al momento de la aprehensión, las autoridades hallaron en posesión del sujeto elementos que confirman el sacrificio sistemático de la fauna local:

Un total de 12 iguanas sacrificadas y 120 huevos de la misma especie, le fueron incautados a Gálvis, además de 1 motocicleta que era utilizada para el transporte de la fauna ilegal.

El Ministerio Público del estado Zulia imputará al ciudadano bajo el cargo de Caza Ilícita, este delito está tipificado en la Ley de Protección a la Fauna Silvestre y en la Ley Penal del Ambiente.

Se castiga el aprovechamiento, captura o sacrificio de animales silvestres sin los permisos correspondientes, especialmente en épocas de veda o cuando se trata de especies protegidas.

Dependiendo de la gravedad y la reincidencia, la legislación venezolana contempla para estos casos:

Penas de prisión: Que pueden oscilar entre los 6 meses y los 3 años.

Sanciones pecuniarias: Multas calculadas en unidades tributarias o bajo la tasa oficial de mayor denominación.

Medidas precautelativas: El decomiso de los instrumentos utilizados (en este caso, la motocicleta).

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube