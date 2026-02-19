Caen cabecillas que financiaban operaciones del ELN en la zona fronteriza: detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades colombianas anunciaron recientemente la captura de César Pérez Serrano y Katiuska Pargas, alias "Katy".

Ambos son señalados como las cabecillas detrás de una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia, informó la agencia EFE.

Además, los detenidos están implicados con el principal motor económico para las estructuras de la guerrilla del ELN en la frontera Colombia - Venezuela.

¿Qué se conoce sobre el operativo?

La detención se llevó a cabo en Bucaramanga mediante la Operación Imperio, un esfuerzo conjunto entre la inteligencia policial colombiana y organismos internacionales como Ameripol e Interpol.

Según el Ministerio de Defensa, este golpe debilita directamente la capacidad operativa de la guerrilla, ya que corta el flujo de dinero que permitía su expansión y control territorial en zonas críticas como Arauca y Norte de Santander.

Los cerebros detrás del negocio

César Pérez Serrano era el encargado de coordinar las rutas estratégicas para enviar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Por su parte, Katiuska Pargas manejaba el área financiera; su rol principal era blanquear el dinero sucio e integrarlo al sistema bancario para que la red pudiera seguir creciendo.

Ambos tenían una orden de captura internacional (notificación roja de Interpol) válida en 196 países.

Rutas y financiamiento ilícito

La red utilizaba los departamentos de Arauca y Norte de Santander como pasillos principales para mover la droga hacia el exterior. Los beneficios económicos de este tráfico no solo enriquecían a la banda, sino que eran canalizados para sostener las actividades del ELN en la zona fronteriza.

Cooperación internacional

El éxito de la operación fue posible gracias al apoyo de Interpol Venezuela y Ameripol.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfatizó que sin el control de estos recursos ilícitos, las organizaciones criminales pierden su capacidad de expansión, marcando un precedente importante en la seguridad de la frontera.

