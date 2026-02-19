Jorge Rodríguez reconoce situaciones donde hubo mal uso de la Ley Contra el Odio: Hay que corregirlo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el Programa de Convivencia y Paz se encuentra estudiando los alcances de la Ley contra el Odio y la Convivencia Pacífica,

En la sesión especial de este jueves 19 de enero, el parlamentario reconoció que hubo situaciones de mala utilización del texto legal, lo cual, a su juicio, debe ser corregido.

Rodríguez prevé que es muy probable una reforma del texto legal, a pesar de considerarla muy útil.

Ley de Amnistía

También advirtió que vendrán provocaciones una vez aprobada la Ley de Amnistía, y pidió no caer en ellas y mantener un ambiente de paz entre los distintos sectores del país.

