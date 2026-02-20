Élite criolla: Los 10 mejores venezolanos en la MLB para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada 2026 de la MLB se perfila como uno de los momentos más brillantes para el béisbol venezolano. Con Ronald Acuña Jr. recuperado y Jackson Chourio consolidado como superestrella, el contingente nacional no solo domina los rankings de rendimiento, sino que también protagoniza los movimientos financieros más importantes del mercado invernal.

Tras un 2025 condicionado por la salud, Ronald Acuña Jr. llega a los campos de entrenamiento de los Bravos de Atlanta con la mira puesta en recuperar el trono del MVP. El jardinero, que viene de conectar 21 cuadrangulares en 93 juegos, liderará a una selección de Venezuela que se siente «obligada a ganar» el Clásico Mundial. En la misma organización de Atlanta, el cerrador Robert Suárez se estrena tras firmar un contrato de 45 millones de dólares, llegando como el líder de salvamentos de la Liga Nacional (40) para blindar el bullpen.

Por otro lado, la veteranía de José Altuve sigue siendo garantía de éxito en Houston. Aunque los Astros han solicitado que no participe en el Clásico Mundial para asegurar su salud, el camarero regresa a la segunda base a tiempo completo con el objetivo de mantener una ofensiva que lo encamina directamente hacia Cooperstown.

El mercado de agentes libres ha sido testigo del alto valor del brazo venezolano. Ranger Suárez sacudió las Grandes Ligas al pactar con los Medias Rojas de Boston por cinco años y 130 millones de dólares, asumiendo el rol de as en una rotación que también cuenta con el estelar defensor Wilyer Abreu. Asimismo, Eugenio Suárez ha protagonizado un emotivo regreso a los Rojos de Cincinnati tras firmar por 15 millones de dólares, aportando el poder de sus 49 jonrones de la campaña anterior.

En la receptoría, William Contreras se mantiene como el estándar de la posición tras evitar el arbitraje con un acuerdo de 9.4 millones con Milwaukee, mientras que su compatriota Jackson Chourio proyecta una temporada de "30-30" (jonrones y bases robadas) con apenas 21 años, cargando con las expectativas de ser el futuro de la franquicia.

Antes del Día Inaugural, la atención se centrará en el equipo dirigido por Omar López. Con figuras como Salvador Pérez, Luis Arráez (ahora con los Gigantes de San Francisco) y el propio Acuña Jr. confirmados, Venezuela presenta un roster equilibrado que combina la experiencia de 15 temporadas de "Salvy" con la explosividad de jóvenes como Chourio. La ausencia de Altuve será un desafío táctico, pero la profundidad del talento nacional permite soñar con el trofeo en Miami.

