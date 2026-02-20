¿Cuál es la multa mínima estipulada por el IRS para este 2026?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Rentas Internas (IRS) actualizó los montos de sus sanciones para el año fiscal 2026, estableciendo nuevos límites y montos que los contribuyentes deben tener en cuenta para sus declaraciones.

Uno de los cambios más significativos es la multa mínima por no presentar la declaración de impuestos (Failure to File) que asciende a $525 o el 100% del impuesto adeudado, aplicándose la cifra que resulte menor.

Esta penalización se activa automáticamente cuando el contribuyente presenta su formulario 1040 con más de 60 días de retraso respecto a la fecha límite.

Además de esta base fija, la agencia aplica un cargo mensual del 5% sobre el saldo no pagado, el cual puede escalar hasta un máximo del 25% del total de la deuda tributaria.

Esta situación subraya la importancia de cumplir con los plazos federales incluso si no se cuenta con la liquidez inmediata para saldar el pago según las normas del IRS.

Situaciones extraordinarias

Existen situaciones extraordinarias donde los contribuyentes pueden evitar estas cargas financieras mediante la "Causa Razonable", que incluye eventos como desastres naturales, enfermedades graves o fallecimiento de familiares directos.

Para quienes no califican en estas categorías, la normativa vigente para 2026 también contempla sanciones por "incumplimiento de pago" (Failure to Pay), que consisten en un 0.5% mensual sobre el saldo pendiente.

Es importante destacar que si ambas multas coinciden en el mismo mes, el IRS reduce el cargo por no presentar la declaración al 4.5%, evitando que la penalización combinada supere el 5% mensual.

Para casos de declaraciones informativas, como los formularios W-2 o 1099, las multas por negligencia intencional pueden alcanzar hasta los $680 por cada documento omitido.

Recomendaciones

Para evitar un impacto económico severo, las autoridades fiscales recomiendan solicitar una prórroga antes del 15 de abril, lo cual extiende el plazo de presentación hasta octubre, aunque no pospone la obligación de pago.

Los declarantes que enfrenten dificultades financieras pueden optar por planes de pago a plazos, los cuales reducen la multa por mora a un 0.25% mensual, o buscar el alivio de multas por primera vez si han cumplido puntualmente en los tres años anteriores.

Mantener una comunicación proactiva con el IRS y archivar la declaración a tiempo, incluso sin el pago total, sigue siendo la estrategia más efectiva para minimizar los intereses acumulados, que para el inicio de 2026 se mantienen en una tasa del 7% anual compuesto diariamente.

