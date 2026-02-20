CICPC encuentra a los dos niños desaparecidos en Catia: se escondían de sus padres desde carnaval

Suscríbete a nuestros canales

Tras 72 horas de angustia, la División de Víctimas Especiales del CICPC localizó la mañana de este jueves a los dos menores de 8 y 11 años que mantenían en vilo a la comunidad de Catia.

El hallazgo se produjo en un callejón de la parroquia Sucre, poniendo fin a un despliegue masivo de búsqueda.

Los funcionarios de la policía científica localizaron a los infantes en una zona boscosa del callejón Sucre:

Según la información ofrecida, estaban resguardados en una estructura tipo sótano que habían acondicionado como escondite.

La evaluación preliminar determinó que ambos se encuentran en buen estado físico, sin signos de maltrato reciente durante los días que estuvieron fuera de casa.

Razón de la huida

Lo que inicialmente se temía como un posible rapto resultó ser una decisión voluntaria de los niños motivada por el miedo.

Los menores confesaron que se ocultaron desde el lunes de Carnaval para evitar ser reprendidos o castigados por sus madres.

Al parecer, un incidente ocurrido durante los días de asueto los llevó a tomar la decisión de no regresar a sus hogares para evadir las consecuencias.

A pesar de que los niños declararon haber actuado por voluntad propia, el CICPC ha activado todos los mecanismos legales para garantizar su bienestar.

El organismo, inició la investigación para descartar la participación de terceras personas que pudieran haberlos ayudado o instigado a esconderse.

Se gestionó la intervención del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la parroquia Sucre, además de ello, se realizarán chequeos profundos de rigor para certificar su integridad física y psicológica.

El caso ya fue notificado al Ministerio Público para determinar si existe responsabilidad por parte de los representantes o si se requiere una medida de protección especial.

