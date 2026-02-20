¿Petróleo venezolano por ruso? India se muestra cautelosa ante anuncios de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de la India enfrió este viernes las expectativas sobre un posible acuerdo para sustituir el crudo de Moscú por el de Caracas.

El portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal, aseguró que cualquier operación con Venezuela dependerá de su "viabilidad comercial", marcando distancia de las afirmaciones de Washington que daban por hecho un compromiso de Nueva Delhi para alejarse del suministro ruso.

Escepticismo sobre la capacidad de PDVSA

El mercado energético indio ve con cautela la propuesta. Actualmente, la India importa desde Rusia unos 1,7 millones de barriles diarios, una cifra que la industria venezolana difícilmente podría cubrir en el corto plazo dada su situación operativa actual.

Fuentes del sector aseguran que existe una "duda real" sobre la capacidad física de Caracas para llenar el vacío que dejaría el gigante euroasiático.



Presión diplomática y comercial

La aclaración de India llega tras las declaraciones del embajador de EE UU. en Nueva Delhi, Sergio Gor, quien asomó que la India buscaría diversificar su cesta para abandonar el petróleo ruso.

“Sobre Venezuela, hemos dicho que si es comercialmente viable, entonces exploraremos la compra de petróleo. Nuestra posición sigue siendo la misma”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

Garantías contra sanciones

Para el gigante asiático —que importa el 80% del crudo que consume— la estabilidad es prioridad. Las refinerías indias exigen garantías de que las compras a Venezuela no se vean interrumpidas abruptamente por nuevas órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, buscando evitar los escenarios de incertidumbre vividos en años anteriores bajo el esquema de sanciones.

