¡Tragedia en Siberia! Microbús se hunde en un lago congelado: nueve personas personas viajaban a bordo

Un microbús con nueve ocupantes se hundió este viernes en el lago Baikal, en la región siberiana, tras romperse la capa de hielo por la que circulaba.

De acuerdo con el reporte de EFE, el vehículo transportaba a siete turistas de origen chino y dos tripulantes en una zona donde el tránsito de automóviles está prohibido.

El accidente ocurrió cerca del cabo Joboi mientras el grupo intentaba llegar a la isla de Oljón. Los primeros informes oficiales, revelaron que solo una persona logró salvarse.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del cabo Joboi, un punto geográfico situado cerca de la frontera entre Siberia y Mongolia.

El vehículo, una camioneta tipo microbús, se dirigía hacia la isla de Oljón, uno de los puntos turísticos más visitados del lago. A pesar de que las temperaturas en la zona rondan los diez grados bajo cero, el grosor del hielo no fue suficiente para soportar el peso de la unidad.

La Fiscalía General confirmó que el resto de los turistas falleció durante el accidente.

Rescate y condiciones climáticas

Equipos de salvamento y buzos especializados se desplazaron al lugar para iniciar las labores de búsqueda en una zona caracterizada por su extrema profundidad.

El Baikal es el lago más profundo de la Tierra y alberga una quinta parte del agua dulce no congelada del planeta. Las operaciones de rescate se ven dificultadas por las bajas temperaturas y la inestabilidad de las placas de hielo circundantes.

Prohibiciones y advertencias en la zona

Las autoridades siberianas recordaron que el cruce del lago en vehículos motorizados está "categóricamente prohibido", permitiéndose únicamente el uso de embarcaciones neumáticas sobre el hielo.

El gobernador Kóbzev señaló que, aunque los residentes locales a veces arriesgan el cruce para acortar distancias entre Irkutsk y Buriatia, los turistas suelen ignorar las señales de peligro para intentar llegar a zonas remotas de la reserva natural.

Actualmente, el consulado correspondiente y la fiscalía trabajan en la identificación formal de los implicados y en la investigación de las responsabilidades del conductor o la agencia de viajes a cargo del traslado.

