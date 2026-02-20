Reporte Inameh: viernes de calor intenso y bajo riesgo de lluvias en gran parte de Venezuela este 20 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes predomina la estabilidad atmosférica en casi todo el territorio nacional, lo que se traduce en cielos despejados y una baja probabilidad de precipitaciones.

Altas temperaturas en el occidente

De acuerdo con el boletín meteorológico, la incidencia de los rayos solares durante esta época del año elevará los termómetros en los estados Zulia, Falcón y los Llanos Centrales, donde se esperan temperaturas máximas que podrían rozar los 39°C. En la Gran Caracas, la máxima oscilará cerca de los 32°C, con una sensación térmica ligeramente superior en zonas urbanas.

¿Dónde podría llover?

A pesar del buen tiempo generalizado, el instituto no descarta nubosidad generadora de lluvias o lloviznas dispersas en zonas puntuales debido a la humedad transportada por los vientos alisios: Amazonas, Delta Amacuro, Bolívar, sur del Zulia y en el Esequibo.

Alerta por incendios forestales

El organismo advirtió que las condiciones de sequía y el aumento de las temperaturas elevan a un 75% el riesgo de incendios forestales en gran parte del país. Se insta a la población a evitar la quema de desechos y reportar cualquier foco de humo a las autoridades de Protección Civil.



Estado del mar: oleaje estable

Para los temporadistas y el sector pesquero, el Inameh reporta que el oleaje se mantendrá en condiciones de normalidad en la mayoría de los litorales venezolanos. El pronóstico detallado es el siguiente:



Litoral Central (La Guaira) y Oriental: se esperan olas con una altura de hasta 1.0 metro.



Litoral Occidental y Zona Insular: se prevé un oleaje ligeramente más fuerte debido a la acción de los vientos alisios, con olas de hasta 1.5 metros.



Delta del Orinoco y Golfo de Venezuela: marejada moderada con picos de 1.5 metro

.

