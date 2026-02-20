¡Un momento de terror! El nieto de Lupita D’Alessio es mordido por un tiburón en la playa

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser un día de descanso familiar en las paradisíacas playas de Tulum se convirtió en una pesadilla. Patricio, el hijo menor del cantante Jorge D'Alessio y Marichelo Puente —y nieto de la icónica Lupita D'Alessio—, fue víctima del ataque de un tiburón mientras disfrutaba del mar junto a su hermano Santiago y un amigo.

"Gritaba que algo lo había picado"

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Marichelo Puente narró con lujo de detalles los angustiosos minutos que vivió al ver a su hijo herido. "Lo que les voy a platicar es una historia de no creerse, de película, pero así fue", comenzó diciendo.

Según su relato, los niños se encontraban en la orilla, a escasos 20 pasos de donde ella y su esposo descansaban. "El agua no les llegaba ni siquiera a la cintura. En eso escuchamos unos gritos horribles de 'Patito'", recordó.

Santiago, el hermano mayor, fue quien reaccionó primero y logró sacar del agua tanto a Patricio como a su amigo. Cuando Marichelo alcanzó al menor, la escena era aterradora. "Le ve la pierna llena de sangre y ve una cola que se va. Le revisé la pierna y no era un piquete, era una mordida bastante grande", narró la madre.

Una madre con entrenamiento de paramédico

El destino quiso que quien estuviera más cerca para auxiliar al pequeño no solo fuera su madre, sino una mujer con conocimientos médicos. Marichelo Puente fue paramédica años atrás, y ese entrenamiento fue crucial para salvar la vida de su hijo.

En un video difundido posteriormente, el propio Jorge D'Alessio destacó la rápida y acertada reacción de su esposa. "Lo que más agradezco es esta señora que ven aquí, mi mujer que estuvo ahí y que reaccionó tan rápido. O sea, de verdad no saben cómo reaccionó. Mi mujer, aunque ustedes no lo crean, hace varios años fue paramédico y reaccionó impresionante y le hizo un torniquete con una toalla", relató el creador de la banda Matute.

La familia trasladó de inmediato al pequeño a un hospital, donde fue atendido por un ortopedista. "Había sido un tiburón", confirmó el médico tras inspeccionar la herida. Patricio, de 11 años, recibió aproximadamente 30 puntadas en la pierna derecha —la más afectada porque jaló al momento de la mordedura, desgarrándose la piel— y heridas de menor consideración en la izquierda.

"Hay demasiados tiburones cerca de la orilla"

Tras el susto, Marichelo Puente utilizó sus redes sociales para lanzar una advertencia a otros bañistas y turistas que visitan las playas mexicanas. "No están diciendo, pero hay demasiado tiburón y cerca de la orilla. Tengan muchísimo cuidado, estas historias pueden pasar, sí hay tiburones y cada vez más seguido", enfatizó.

"Estén prevenidos, tengan cuidado. Pudo haber sido mucho peor", sentenció la madre, quien no duda en calificar lo sucedido como una historia "de película" de la que, afortunadamente, pueden contar.

Jorge D'Alessio, por su parte, se mostró agradecido de que el susto haya quedado solo en una anécdota. "Gracias a Dios hoy todo es una anécdota", expresó, mientras el pequeño "Patito", como cariñosamente llaman al niño, se recupera favorablemente en casa, cicatrizando sus heridas y dejando atrás el día en que un tiburón casi convierte unas vacaciones en tragedia.

