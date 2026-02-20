¡Playboy en problemas! Viuda de Hugh Hefner pide investigación de la marca por fotos explícitas de mujeres

Suscríbete a nuestros canales

La viuda del fundador de Playboy encendió las alarmas esta semana al revelar la existencia de un archivo personal de Hugh Hefner que, según sus declaraciones, contiene material gráfico y textual de carácter sexual que podría comprometer la privacidad y dignidad de miles de mujeres. La denuncia, presentada en una conferencia de prensa junto a la célebre abogada de derechos de las mujeres Gloria Allred, apunta directamente a la gestión de la Fundación Hugh M. Hefner.

La acción legal

Crystal Hefner solicitó formalmente a los fiscales generales de California e Illinois que abran una investigación sobre cómo la fundación está almacenando y, presuntamente, digitalizando los archivos personales de Hugh Hefner. El objetivo principal es garantizar que este material, que incluye imágenes de alta sensibilidad, nunca sea distribuido públicamente.

"Es fundamental que el público entienda que no me refiero a imágenes publicadas en la revista. Me centro en cómo los álbumes de recortes personales de Hugh Hefner narraron momentos privados que ocurrieron a puerta cerrada", declaró Crystal durante la conferencia celebrada el martes en Los Ángeles.

3.000 álbumes y diarios íntimos

Según las declaraciones de Hefner y Allred, la fundación tendría en su poder alrededor de 3.000 álbumes de recortes personales del fundador de Playboy, fallecido en 2017. Estos contendrían miles de imágenes de desnudos, fotografías que involucran actividad sexual y momentos íntimos.

La viuda advirtió que el material abarca décadas, desde los años 60, y que "puede incluir imágenes de niñas que eran menores de edad en ese momento y que no podían dar su consentimiento sobre cómo se conservarían o controlarían sus imágenes". Asimismo, señaló que algunas de las mujeres retratadas podrían no haber consentido la toma de las imágenes en primer lugar, y la abogada Allred añadió que algunas podrían haber sido fotografiadas mientras estaban intoxicadas.

Allred también reveló la existencia de un diario personal de Hugh Hefner que contiene "información altamente personal sobre sus hazañas sexuales, incluyendo nombres de mujeres con las que se acostó, notas describiendo los actos sexuales que realizaron y, en algunos casos, incluso información sobre el seguimiento de los ciclos menstruales de sus parejas sexuales".

El detonante de la denuncia

Crystal Hefner reveló que fue destituida de su cargo como directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Hugh M. Hefner el pasado lunes, después de que se negara a renunciar cuando se lo pidieron. Esta acción, según su relato, fue la respuesta directa a las crecientes preocupaciones que había planteado sobre el manejo de las fotos privadas.

"Las preocupaciones que planteé sobre el consentimiento, la seguridad y la protección fueron ignoradas", afirmó Hefner. "Aunque ayer me negué a renunciar en respuesta directa a mis crecientes preocupaciones sobre el manejo de fotos privadas contenidas en los álbumes, fui destituida de forma unilateral".

La Fundación Hugh M. Hefner no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios de la prensa.

"Los cuerpos de las mujeres no son objetos de colección"

Crystal Hefner enfatizó que su motivación no es económica, sino la defensa de los derechos de las mujeres afectadas. "Esto no es sobre dinero. Busco dignidad, seguridad y la destrucción de materiales íntimos no consensuados para que la explotación no continúe bajo la bandera de la filantropía", declaró.

Su mensaje fue contundente: "Miles de mujeres pueden verse afectadas. Este es un asunto de derechos civiles. Los cuerpos de las mujeres no son propiedad, ni historia, ni objetos de colección".

¿Dónde están los archivos?

Hefner expresó su preocupación sobre el paradero actual de los álbumes. Según su declaración, le informaron que se encuentran en "un centro de almacenamiento en California", aunque anteriormente le habían dicho que algunos podrían estar dentro de una residencia privada "para ser escaneados y digitalizados". Esta posible digitalización, advirtió, aumenta el riesgo de que el material sea vendido o se pierda en una filtración de datos.

La oficina de la Fiscal General de Illinois confirmó haber recibido la denuncia y estar revisándola. La oficina de California, por su parte, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario. No se presentó ninguna evidencia que respalde las denuncias de Allred o Hefner durante la conferencia de prensa.

Crystal Hefner, quien fue la tercera y última esposa del magnate, ha hablado abiertamente en el pasado sobre su experiencia en la Mansión Playboy, describiendo en su libro de memorias de 2023 la relación como emocionalmente abusiva y confesando que nunca estuvo enamorada de su difunto esposo.

