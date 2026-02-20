Adiós a Eric Dane: fallece la estrella de “Grey's Anatomy” a los 53 años tras una lucha contra la ELA

Suscríbete a nuestros canales

Eric Dane, quien se robó el corazón de millones de espectadores como el inolvidable "McSteamy" en Grey's Anatomy, falleció a los 53 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido por la revista People. La noticia ha conmocionado a Hollywood y a los seguidores del actor, que también dejó su huella en producciones recientes como Euphoria.

Una despedida rodeado de amor

La familia del actor emitió un sentido mensaje para informar sobre su partida. "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", confirmaba el comunicado.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", agregaron sus seres queridos, describiendo el entorno de amor que acompañó al actor en sus momentos finales.

La familia también destacó el compromiso que Dane asumió tras su diagnóstico: "A lo largo de su experiencia con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha". El comunicado concluyó con un agradecimiento a los fans: "Eric adoraba a sus fanes y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido", solicitando privacidad para atravesar el difícil momento.

El diagnóstico y la lucha contra la ELA

Dane había revelado públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en abril de 2025, también a través de People, donde expresó su gratitud por tener a su familia a su lado mientras enfrentaban "este nuevo capítulo". En aquel momento, aseguró que continuaría filmando la tercera temporada de Euphoria, demostrando su determinación por mantenerse activo.

Una carrera marcada por la televisión

Nacido en San Francisco en 1972, Eric William Dane inició su carrera en televisión durante los años 90 con participaciones en series icónicas como Salvado por la campana, Los años maravillosos, Roseanne y Matrimonio con hijos. Su primer papel relevante llegó en el año 2000 como el Dr. Wyatt Cooper en Gideon's Crossing, el mismo año de su debut cinematográfico con The Basket. Posteriormente apareció en películas como X-Men: La decisión final y Marley & Me, además de formar parte de Charmed durante dos temporadas.

El reconocimiento masivo le llegó en 2006, cuando se incorporó a la segunda temporada de Grey's Anatomy para interpretar al doctor Mark Sloan, un cirujano plástico tan talentoso como seductor que rápidamente se ganó el apodo de "McSteamy" y el cariño del público. Su personaje se convirtió en regular hasta la octava temporada, cuando fue eliminado de la trama en 2012. Años después, en un podcast con Dax Shepard, Dane reveló que no había renunciado, sino que fue despedido, aunque reconoció que en ese momento estaba "luchando" con problemas de adicción y que había entendido la decisión de la creadora Shonda Rhimes.

Dane protagonizó luego la serie The Last Ship (2014-2018) y, desde 2019, dio vida a Cal Jacobs en Euphoria de HBO, un papel complejo y dramático que lo acercó a nuevas generaciones y que fue ampliamente comentado por la crítica. También participó en películas como Burlesque, Valentine's Day y recientemente en Bad Boys: Ride or Die.

Vida personal y familia

Eric Dane contrajo matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart en 2004. La pareja tuvo dos hijas: Billie, nacida en 2010, y Georgia, en 2011. Aunque Gayheart solicitó el divorcio en 2018, la actriz presentó una solicitud para desestimarlo en marzo de 2025, estando junto a Dane durante sus últimos meses de vida.

El actor fue abierto en varias ocasiones sobre sus luchas personales, incluyendo episodios de depresión y adicción a los analgésicos tras una lesión deportiva, por los que ingresó a rehabilitación en 2011.

Eric Dane será recordado no solo por su talento y carisma en pantalla, sino por la valentía con la que enfrentó sus últimos meses, convirtiendo su experiencia en un altavoz para visibilizar la ELA y ayudar a otros. Su legado perdura en cada personaje que interpretó y en el cariño de quienes lo conocieron y admiraron.

