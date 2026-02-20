¡La noche de los venezolanos! El talento criollo arrasó en Premio Lo Nuestro 2026

Suscríbete a nuestros canales

La música venezolana vivió una noche de ensueño este jueves 19 de febrero en Premio Lo Nuestro 2026. Con una delegación que superaba la decena de artistas nominados, el país demostró que su influencia en la escena latina es más fuerte que nunca, llevándose estatuillas en categorías clave y dejando huella en las presentaciones en vivo.

Bajo el lema "Honrando lo que Somos", la gala conducida por Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira celebró la diversidad de géneros y generaciones. Y entre los grandes triunfadores de la noche, los nombres venezolanos resonaron con fuerza en el Kaseya Center de Miami.

Elena Rose: la reina de las colaboraciones

Elena Rose, una de las artistas nacionales más nominadas de la noche con seis menciones, se alzó con el galardón en la categoría La Mezcla Perfecta del Año por su tema "Carteras Chinas", una colaboración junto a Camilo y Los Ángeles Azules.

El premio reconoce la fusión de géneros y estilos, y en el caso de Elena Rose, su versatilidad quedó demostrada no solo con esta victoria, sino también con su presentación en vivo. Junto a Rawayana, interpretó "Luna de Miel" en un segmento que los fanáticos destacaron como uno de los más frescos de la noche.

La artista, que también competía en categorías como Mejor Combinación Femenina por "Pa' Qué Volviste?" con María Becerra y Afrobeats del Año por "Cosita Linda" con Justin Quiles, consolida así su posición como una de las compositoras y cantantes más completas de su generación.

Rawayana y la fiebre del Afrobeats

La agrupación venezolana Rawayana, en colaboración con Bomba Estéreo bajo el nombre de ASTROPICAL, se llevó el premio al Afrobeats del Año por el exitoso tema "Me Pasa (Piscis)". La canción, que fusiona ritmos africanos con la identidad tropical venezolana, se ha convertido en un himno generacional y su triunfo en esta categoría refleja el momento imparable que vive la banda.

Rawayana no solo celebró desde sus asientos; también subió al escenario junto a Elena Rose para interpretar "Luna de Miel" y "Naguará", demostrando la hermandad musical que existe entre los artistas venezolanos.

Neutro Shorty: el trap hecho en Venezuela

El género urbano en su vertiente más cruda también tuvo representación criolla en el podio. El rapero venezolano Neutro Shorty se alzó con el galardón a la Mejor Canción Trap/Hip-Hop del Año por "Flash Foto", una colaboración con el puertorriqueño Arcángel.

La canción, que forma parte del álbum "Sr. Santos II Sueños De Grandeza" de Arcángel, compitió en una categoría reñida y logró imponerse gracias a su potencia lírica y la química entre ambos artistas. Para Neutro, este premio representa el reconocimiento a una carrera construida desde las bases del undergorund venezolano hasta los escenarios internacionales.

La "Samaná" que conquistó el Pop/Urbano

Aunque Danny Ocean no logró llevarse el Álbum del Año por "Babylon Club" ni la Canción del Año por "Imagínate" junto a Kapo, su colaboración con Mau & Ricky y Yorghaki en el tema "Samaná" sí fue reconocida. La canción ganó en la categoría Colaboración del Año - Pop/Urbano, un premio que celebra la fusión de ritmos y estilos.

Mau & Ricky, los hermanos venezolanos que han sabido conquistar el mercado latino con su pop fresco, también fueron parte de las presentaciones estelares de la noche. Junto al colombiano Kapo interpretaron "Te Quiero".

La noche de los venezolanos

Más allá de las estatuillas, la presencia venezolana se sintió en cada rincón de la gala. El criollo Yorghaki, por su parte, compitió como Artista Revelación Masculino y formó parte del éxito ganador "Samaná", demostrando que las nuevas generaciones también están pisando fuerte.

Con triunfos en géneros tan diversos como el afrobeats, el trap, el pop y las fusiones latinas, el país se consolida como una cartelera inagotable de talento que sigue cosechando frutos en los escenarios más importantes del mundo.

