Emprender Juntos: ¿Cómo tramitar el RIF de emprendedor ante el Seniat en 10 pasos?

Suscríbete a nuestros canales

Tras obtener el Certificado de Registro Nacional de Emprendimiento, se debe tramitar el RIF de Emprendedor para tener toda la documentación al día.

A través de sus redes sociales, Emprender Juntos explicó el paso a paso para tramitar este importante documento ante la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

¿Cómo tramitar el RIF de emprendedor ante el Seniat?

De acuerdo con la información suministrada, se debe seguir una serie de pasos y recuerda que debe tener a la mano el certificado de emprendimiento procesado por medio de la plataforma de Emprender Juntos.

En este sentido, indica que los pasos son lo siguientes:

Acceder al portal web del Seniat: www.seniat.gob.ve Iniciar sesión con su usuario y contraseña Seleccionar la opción Inscripción de RIF en Sistemas en Línea Indicar que es persona jurídica y completar la fecha de constitución y razón social Completar el formulario de inscripción, número de registro y demás datos del certificado que solicite el sistema En la sección de Información adicional, debe ingresar el nombre comercial, siglas, clase de empresa, tipo de sociedad y correo electrónico (para los casos que corresponda coloca No Aplica) Introducir la información de la oficina de registro y número de folio. Selecciona la fecha de inscripción y cierre fiscal Completar la información del representante legal y directivo. Inlcuye la dirección del emprendimiento y datos de contacto Completar la sección de actividad económica y clasifica tu emprendimiento Hacer clic en finalizar, aceptar el mensaje del sistema para descargar la planilla y dirigirse a una oficina del Seniat para finalizar el trámite

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube