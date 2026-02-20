¡Atención jubilados de Valencia! Así puede actualizar sus datos y obtener la Fe de Vida este próximo lunes: ubicación de la jornada

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Valencia anunció el inicio del operativo de Fe de Vida y Actualización de Datos, una jornada obligatoria dirigida a todos los jubilados, pensionados y sobrevivientes que dependen de esta institución municipal.

La jornada comenzará el próximo lunes 23 de febrero y se extenderá hasta el viernes 24 de abril de 2026.

Las autoridades organizaron un cronograma por terminal de cédula para garantizar una atención ordenada y eficiente en la sede de la alcaldía, buscando evitar aglomeraciones y facilitar el trámite a los adultos mayores.

Lugar y horarios de atención

El operativo se llevará a cabo en la planta baja de la sede de la Alcaldía de Valencia, específicamente en la Taquilla de Atención al Jubilado de la Dirección de Talento Humano.

Las oficinas estarán abiertas al público en dos turnos: de 08:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

Cronograma por número de cédula

Para asistir, los beneficiarios deben acudir el día que les corresponda según el último número de su cédula de identidad. El orden de atención será por llegada bajo el siguiente esquema semanal:

Lunes : terminales 0 y 1.

: terminales 0 y 1. Martes : terminales 2 y 3.

: terminales 2 y 3. Miércoles : terminales 4 y 5.

: terminales 4 y 5. Jueves : terminales 6 y 7

: terminales 6 y 7 Viernes: terminales 8 y 9.

Requisito indispensable

Es obligatorio que cada persona presente su cédula de identidad original al momento de realizar el trámite. Cumplir con este censo es fundamental para que la alcaldía pueda actualizar sus registros y continuar con el pago de las pensiones y jubilaciones de manera regular durante el año en curso.

Visite nuestra sección Servicios

Sigue informa con nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube