Florida busca limitar cupos universitarios: ¿Cómo afecta la ley HB 1279 a los estudiantes de otros estados y a inmigrantes?

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los estudiantes internacionales y de otros estados que aspiran a ingresar a las universidades públicas de Florida está a punto de cambiar drásticamente.

Al 20 de febrero de 2026, la propuesta de ley HB 1279, impulsada por la representante Jennifer Kincart Jonsson, continúa ganando terreno en la Legislatura estatal, tras ser aprobada recientemente por el Comité de Presupuesto de la Cámara.

La iniciativa busca que las universidades estatales "preeminentes" -como la Universidad de Florida (UF) y la Universidad Estatal de Florida (FSU)- reserven obligatoriamente el 95% de sus matrículas de nuevo ingreso para residentes de Florida.

Actualmente, el límite permitido para estudiantes fuera del estado es del 10%, pero esta ley reduciría ese margen a solo un 5%.

¿A quiénes afecta realmente esta medida?

A diferencia de normativas anteriores, la HB 1279 no solo apunta a estudiantes de otros estados de EEUU, sino que impone restricciones severas a quienes no poseen la ciudadanía:

Cupos por país: la ley limitaría la inscripción de estudiantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes a un máximo del 5% por cada país de origen.

Esto afectaría directamente a comunidades con alta presencia en Florida, como la venezolana, colombiana y brasileña.

Estatus migratorio: la restricción se aplica a "no ciudadanos", lo que incluye a estudiantes con visas de estudio, refugiados, asilados y personas bajo programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o DACA.

Destacado: La ley busca ratificar que para recibir ayuda financiera estatal, el estudiante debe ser ciudadano o estar "legalmente presente", lo que cierra puertas a becas estatales para estudiantes indocumentados que no se beneficiaron de leyes previas.

Sanción financiera: las universidades que no cumplan con este promedio basado en tres años perderían su elegibilidad para recibir fondos estatales de "preeminencia" a partir de 2030.

Exención para posgrados: El límite del 95% se aplica principalmente a estudiantes de pregrado (undergraduate). Los programas de maestría y doctorado suelen tener reglas distintas, lo que podría ser una vía de escape para estudiantes extranjeros altamente calificados.

El costo de "Florida primero"

La representante Kincart Jonsson ha defendido la medida bajo la premisa de priorizar a los contribuyentes locales.

Sin embargo, el análisis legislativo advierte un impacto económico: se estima que las universidades podrían dejar de percibir cerca de $54 millones de dólares en ingresos por matrículas, dado que los estudiantes fuera del estado pagan tarifas significativamente más altas.

Para instituciones como la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Universidad del Sur de Florida (USF), el reto será equilibrar sus presupuestos mientras cierran las puertas a una parte del talento internacional que tradicionalmente alimenta la fuerza laboral del estado.

Estado actual de la ley (Febrero 2026)

Tras superar el Comité de Presupuesto el pasado 10 de febrero, la HB 1279 se encuentra ahora en el Comité de Educación y Empleo.

En el Senado, una versión similar (SB 1276) sigue bajo revisión.

De ser aprobada por ambas cámaras y firmada por el gobernador, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2026.

Recurso de consulta: Se recomienda a los padres y estudiantes monitorear el sitio oficial Se recomienda a los padres y estudiantes monitorear el sitio oficial flsenate.gov buscando la "HB 1279" para ver los cambios de último minuto antes de las inscripciones de otoño.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube