Resumen semanal (14 - 20/02) de la marca 2001: Expríncipe Andrés estuvo en prisión por polémica ligada al caso Epstein

La semana entre el 14 y el 20 de febrero destacó por las polémicas ligadas al mundo de la realeza y del deporte.

En noticias internacionales, el expríncipe Andrés fue arrestado este jueves por la mañana en su residencia de Sandringham por la policía en Reino Unido por la sospecha de mala conducta en un cargo público.

En nacionales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática previamente aprobada por el Parlamento.

En deportes, la UEFA investiga presunto comportamiento discriminatorio por parte del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius Junior.

El actor estadounidense Eric Dane, falleció menos de un año después de revelar que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica.

