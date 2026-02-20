Por esta razón Matías Novoa abandona a Michell Renaud y a sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

Es bien sabido que Matías Novoa y Michelle Renaud mantienen una relación amorosa desde hace más de 3 años. Con el paso del tiempo, la familia de dos se convirtió en una de cuatro, pues ahora tienen dos hijos en común.

Sin embargo, existen muchas razones por las que una familia se puede romper. En este caso le tocó a Matías Novoa abandonar su hogar en España para trasladarse a México.

El protagonista de numerosas novelas arribó al país azteca para retomar su carrera actoral, tras 2 años fuera de las pantallas.

Para Novoa no fue fácil decirle hasta pronto a Michelle y a sus dos niños. “La despedida pareció como si me marchara a la guerra y no fuera a regresar nunca más, manifestó.

El actor comentó que en esta ocasión Renaud no pudo acompañarlo, porque es complicado viajar con dos bebés. Además, añadió que entre ellos hay mucha confianza y que cada vez que puede le pide a su esposa que le envíe fotos de los niños.

Protagonista de una nueva novela

Matías Novoa forma parte de elenco de la nueva novela del productor Roy Rojas “El renacer de la Luna”. Asimismo, compartirá escenas con Marisol del Olmo, Flavio Medina, Marlene Favela, Claudia Ramírez y René Casados.

La nueva novela estará conformada por 80 capítulos y se estima que salga en televisión mexicana a finales del primer semestre del año.

Matías Novoa interpretará a Sebastián Castillejas, un personaje, que según él es un tipo melancólico, que encuentra el amor, pero está en medio del luto porque enviudó”.

Su compañera en el protagónico será Marisol del Olmo, quien interpretará a Maya, una mujer que se encontraba en un matrimonio violento y decide divorciarse por su bienestar y el de sus hijos.

