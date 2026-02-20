¡Fraude de lujo! Cae el propietario de famosas tiendas en Miami y Hialeah por vender joyas falsas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de artículos suntuosos en el sur de Florida enfrenta una nueva ofensiva legal contra la piratería y el fraude comercial. Las autoridades mantienen operativos de vigilancia para proteger tanto a los consumidores como a los derechos de propiedad intelectual de firmas exclusivas.



‎Agentes encubiertos e investigadores de marcas trabajan de forma conjunta para identificar establecimientos que ofrecen réplicas de alta gama. Estos operativos buscan erradicar la competencia desleal que afecta a los distribuidores

autorizados en los condados de la región.

‎La venta de productos apócrifos no solo constituye un delito económico, sino que alimenta redes de comercio ilícito en las zonas comerciales más populares. Los reportes de inteligencia criminal señalan un aumento en la oferta de estos artículos durante la presente temporada.



‎La oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó el arresto de Manuel DeJesus Beltrán Machado, de 43 años, por vender joyería de lujo falsificada en sus tiendas de Miami y Hialeah. Según el reporte de arresto oficial, detalla que el sospechoso comercializaba imitaciones de Tiffany, Gucci y Louis Vuitton.

‎¿Cómo detectaron la venta de joyería de lujo falsificada en Miami y Hialeah?



‎La investigación comenzó tras múltiples compras encubiertas realizadas por expertos en marcas dentro de los negocios denominados "Las Villas". En una de las transacciones, un agente pagó apenas $350 por piezas de Louis Vuitton y Van Cleef & Arpels cuyo valor real supera los $5.700.



‎Estas disparidades de precio alertaron de inmediato a los detectives, quienes confirmaron la falsedad de los anillos y pendientes tras un examen técnico. Los artículos presentaban logotipos y diseños de casas prestigiosas como Chanel, Prada, Cartier y Rolex, pero carecían de los certificados de autenticidad correspondientes.



‎El reporte judicial indica que Beltrán Machado facilitó la venta de estos productos bajo la apariencia de ofertas legítimas para atraer a los compradores. La estrategia del propietario consistía en aprovechar el reconocimiento de marcas globales para colocar mercancía de procedencia dudosa.

‎¿Qué cantidad de piezas de joyería de lujo falsificada incautó la policía?



‎Durante los registros ejecutados el 12 de febrero, los detectives documentaron un total de 136 piezas ilegales en el establecimiento de Hialeah. Los documentos oficiales estiman que, si estos relojes y joyas fueran auténticos, su valor en el mercado alcanzaría los $894.000.



‎En la sucursal de Miami, los investigadores hallaron otras 126 piezas fraudulentas con un valor de venta al público proyectado en $939.895. Esta operación eleva el valor total de los artículos incautados a la impresionante cifra de $1,833,965 de haber sido mercancía original.



‎Beltrán Machado se entregó a las autoridades este miércoles en compañía de su abogado defensor para enfrentar el proceso legal en su contra. Un juez fijó su fianza en $5.000 el jueves, mientras el acusado permanece bajo la lupa de la fiscalía estatal por fraude masivo.

‎¿Cuál es el impacto legal por comerciar joyería de lujo falsificada?



‎El sospechoso enfrenta cargos graves por la venta de artículos falsificados valorados en más de $20.000, una categoría que agrava la sanción penal. La ley de Florida castiga con severidad la alteración de marcas y el engaño al consumidor en transacciones de alto valor.



‎Las autoridades de Miami-Dade advierten que continuarán con las inspecciones en centros comerciales y joyerías locales para frenar esta práctica. El decomiso de casi dos millones de dólares en valor teórico representa uno de los golpes más significativos contra la piratería este año.

‎Los expertos recomiendan a la población desconfiar de precios excesivamente bajos en artículos que normalmente poseen un costo estandarizado. La transparencia en el origen de las joyas garantiza que el comprador no participe involuntariamente en el mercado de la joyería de lujo falsificada.

‎

‎Visite nuestra sección de Sucesos.

‎Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube