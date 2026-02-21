¿Qué pasará con los casos excluidos de la Ley de Amnistía?

Suscríbete a nuestros canales

Tras la reciente sanción de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el diputado Stalin González aclaró que el texto legal no representa un punto final, sino el inicio de un proceso de revisión exhaustiva.

González reconoció que la normativa vigente aún deja casos fuera de su alcance, razón por la cual la bancada que representa propuso formalmente expandir el espectro de la ley.

"Nosotros propusimos incluir otros hechos y otros delitos que no están en ese artículo 8", explicó el parlamentario, haciendo especial énfasis en la necesidad de revisar expedientes del sector militar y laboral.

Destacó que el diseño de la ley contempla una válvula de escape para garantizar la justicia. La clave reside en el artículo 15, el cual faculta a la Comisión Especial de Seguimiento para evaluar las situaciones que quedaron en el limbo jurídico.

“La puerta no se puede cerrar, la puerta quedó abierta para resolver los casos que no están previstos en la ley”, afirmó González.

Según detalló, este mecanismo permitirá que la comisión analice individualmente cada expediente excluido, lo que abre una posibilidad real de soluciones jurídicas en el corto y mediano plazo.