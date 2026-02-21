Sujeto abusa sexualmente de su vecina de la tercera edad en Aragua: lo condenan a más de 15 años de prisión

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la sentencia condenatoria contra un sujeto que abusó sexualmente de su vecina en Aragua.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab reveló detalles del caso y la condena que recibió por el abuso contra su vecina que es una adulta mayor.

Condenan a un hombre en Aragua

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de trata de un sujeto identificado como Víctor Torrealba, quien recibió una sentencia de más de 15 años de prisión.

Asimismo, señala que Torrealba fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión tras demostrar su responsabilidad en el delito de violencia sexual continuada.

Abuso sexual contra adulta mayor

Respecto al delito de Torrealba, el escrito del Ministerio Público destaca que abusó sexualmente de una mujer en "reiteradas oportunidades".

Adicionalmente, afirma que la víctima es una mujer de la tercera edad, quien también era vecina de Torrealba.

