Tensión en el Océano Índico: EEUU aborda petrolero sancionado

Fuerzas navales de Estados Unidos interceptaron al petrolero M/T Bertha, con bandera de las Islas Cook, en el Océano Índico, en el marco de una operación para hacer cumplir las sanciones impuestas por Washington a buques vinculados al petróleo venezolano.

El abordaje se realizó sin incidentes y forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para rastrear y controlar embarcaciones que intentan evadir restricciones económicas.

El buque fue seguido desde el Caribe hasta el Índico, demostrando la capacidad de monitoreo global de Estados Unidos sobre estas naves.

Tras detectar el movimiento sospechoso, las autoridades norteamericanas bloquearon la navegación del barco y llevaron a cabo el procedimiento de control sin confrontaciones con la tripulación.

La acción responde a una directiva del presidente Donald Trump que establece una cuarentena a los barcos sancionados, especialmente aquellos relacionados con operaciones petroleras de Venezuela.

La medida busca evitar que las exportaciones de crudo esquiven las restricciones impuestas y continúen beneficiando económicamente a Caracas de manera ilegal según los criterios de Washington, según información del medio UHN Plus.

