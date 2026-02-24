¿Se mantiene el peligro extremo en las calles de Nueva York? Conoce el pronóstico para las próximas 48 horas

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York respira un poco más aliviada este martes 24 de febrero de 2026, después de haber enfrentado una de las tormentas invernales más intensas de la última década.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha confirmado que las condiciones de ventisca han disminuido, lo que permite a la ciudad comenzar un complicado proceso de recuperación.

A continuación, te traemos los detalles sobre la duración de las alertas, el fenómeno meteorológico que paralizó la Gran Manzana y el pronóstico actualizado.

¿Hasta cuándo sigue la alerta en Nueva York?

Las autoridades meteorológicas han levantado la advertencia de ventisca que estuvo activa hasta la tarde del lunes 23 de febrero.

Según el último informe del National Weather Service, para este martes 24 de febrero, la tormenta ya se ha alejado por completo de la costa este.

Aunque las alertas principales han expirado, los equipos de emergencia siguen atentos a la posibilidad de hielo negro en las carreteras y a ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 20 y 35 mph.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, comunicó a través de canales oficiales que, aunque el transporte comienza a normalizarse, el estado de emergencia ha permitido priorizar la limpieza de las más de 20 pulgadas de nieve acumuladas en algunas áreas de Manhattan y Brooklyn.

El "Ciclón Bomba": el fenómeno detrás de la tormenta invernal

La intensidad de este temporal no fue una simple casualidad. Meteorólogos del NWS y expertos citados por medios como

La Nación e Infobae explicaron que la ciudad se enfrentó a una bombogénesis, comúnmente conocida como "ciclón bomba".

Este fenómeno se produce cuando la presión central de un sistema de baja presión cae drásticamente (al menos 24 milibares en 24 horas).

En este caso, la presión bajó de 1012 mb a 972 mb, lo que provocó vientos con fuerza de huracán y tasas de nevada de hasta 3 pulgadas por hora.

Esta rápida intensificación fue la causa de la visibilidad nula y los cortes de energía que afectaron a miles de usuarios en el área triestatal.

¿Qué se pronostica para este martes y miércoles en Nueva York tras la tormenta invernal?

El panorama para las próximas horas muestra un cambio notable en las condiciones:

Martes 24 de febrero: Se espera un día mayormente despejado y soleado. Las temperaturas máximas rondarán los 30°F (-1°C), lo que facilitará las labores de remoción de nieve, aunque el frío seguirá presente.

Miércoles 25 de febrero: El NWS advierte sobre la llegada de un frente cálido que podría traer lluvias ligeras o una mezcla invernal. Se estima una acumulación adicional mínima (menos de una pulgada), pero el riesgo principal será el derretimiento de la nieve acumulada seguido de una posible congelación nocturna.

Las fuentes consultadas para este reporte incluyen los boletines oficiales del National Weather Service (NWS), comunicados de la Alcaldía de Nueva York y reportes actualizados de agencias como AP y Univision.

