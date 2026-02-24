Estos elementos que están en tendencia convierten tu hogar en un lugar acogedor: Así puedes incluirlos en la decoración

Suscríbete a nuestros canales

Conseguir que al llegar al hogar se respire un ambiente de paz, seguridad, armonía y desconexión, no solo es posible a través de relaciones armoniosas entre los miembros de la familia, también se consigue incluyendo algunos elementos decorativos que combinen a la perfección.

Esta mezcla hará que tus espacios sean cómodos, agradables y acogedores, e invita a quedarse en casa.

¿Qué hacer para lograr un hogar acogedor?

Según la interiorista Natalia Zubizarreta, este se construye a base de mezclas, de detalles heredados, comparte El Mueble.

Es decir, es una invitación a combinar accesorios que están en tendencia para que los compres o saques del armario, y otros heredados, pero que sumen a esos espacios acogedores.

Por ejemplo, “para que el salón sea acogedor y agradable, elige sofás que sean de formas redondeadas, así como mullidos. Lo importante es que su diseño sea una invitación al descanso, que la comodidad entre por la vista”.

Por otra parte, mantén siempre el orden, esto es muy importante, ya que el orden y la limpieza trasmiten paz mental y evitan el estrés.

De igual manera, ubica plantas y flores, ambienta con mucha iluminación, decora con elementos de colores y con texturas agradables, y hasta opta por utilizar fragancias agradables.

Apuesta por las tendencias

Crear ambientes acogedores en el hogar no es complicado, apuesta por las tendencias y pinta o coloca elementos decorativos en tonos suaves como beige, gris claro, amarillo claro y marrón. Apuesta por una iluminación cálida y muebles de madera, ya que aportan calidez y solidez a cada rincón de la casa.

También puedes incluir las alfombras, que, aunque son difíciles de mantener, son el toque suave y cálido que necesitan la sala o las habitaciones.

Otra opción es ubicar en algún rincón de la casa, cojines o pufs de telas naturales y texturas suaves porque son cómodos y resultan muy acogedores. Cabe destacar que, el lino, es ese material que no pasa de moda, por lo que puedes apostar por piezas con sus texturas para ambientar tu hogar. No olvides ubicar macetas con plantas y flores naturales, porque ellas son vida y frescura para el hogar.

