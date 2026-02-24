Entérate qué dicen los expertos: ¿Se puede tratar el dolor de oído con aceite de oliva?

Suscríbete a nuestros canales

El dolor de oído se puede presentar en cualquier momento debido a un trastorno en el oído en sí o a un trastorno en una parte próxima que comparte los mismos nervios craneales con el oído.

Esta molestia nos puede sorprender sin previo aviso a causa de alguna infección del oído medio o externo, por cambios súbitos de presión, otitis extrema crónica, disfunción crónica de la trompa de Eustaquio o trastornos de la articulación temporomandibular.

Según refiere la Inteligencia Artificial, este dolor generalmente se asocia a la otitis media y puede causar desde molestias leves hasta pérdida auditiva.

¿Cómo se debe tratar un dolor de oído?

Independientemente de cuál sea la causa de este malestar que puede afectar tanto a niños como adultos, es fundamental tratarlo para evitar complicaciones como la pérdida de audición, la propagación de la infección y el desgarro del tímpano.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de la prevención de las infecciones de oídos mediante vacunación (neumococo) y el uso prudente de antibióticos con el objeto de evitar complicaciones graves.

También se puede tratar en casa mientras se espera la atención del médico. Para ello, coloca compresas frías en el oído, evita empapar el oído, mastica chicle sin azúcar para ayudar a aliviar la presión, realiza gárgaras de agua salada para reducir la mucosidad. Además, muchas personas recurren a tratamientos caseros como el ajo, la cebolla o el aceite de oliva para ayudar a aliviar las molestias.

Hablan los expertos

Utilizar unas gotas de aceite de oliva es un remedio natural que se ha usado durante años. ¿Pero es realmente beneficioso?

El uso del aceite de oliva para tratar el dolor de oído es beneficioso porque ayuda a extraer los tapones de cera. No obstante, los expertos desaconsejan su uso, porque el aceite se debe calentar y esto podría inflamar más el oído y hasta provocar sordera temporal.

En tal sentido, aunque no existen evidencias científicas al respecto, muchos escritos al respecto señalan que utilizar aceite de oliva para tratar el dolor de oído es seguro, siempre que se aplique con moderación y durante un tiempo corto si se trata de un dolor simple; mientras que, si el problema es grave, su uso no tiene ningún beneficio, y puede tener desagradables consecuencias. Por tanto, antes de utilizar este remedio casero para el dolor de oído, consulta con el médico de cabecera.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube