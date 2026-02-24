Carta astral de Dross Rotzank: Se va a involucrar en acciones sociales para ayudar a la comunidad

Suscríbete a nuestros canales

Dross Rotzank, nació en Caracas, Venezuela el 16 de julio de 1982, a las 11:54 am, es del signo Cáncer con ascendente en Virgo y Luna en Aries. Periodista, escritor, productor, youtuber, creador de contenido. Lidera la lista del mayor canal de YouTube en español sobre misterios, terror y sucesos insólitos. Es una celebridad en las redes sociales gracias a su único estilo misterioso creado con su voz característica. Es el top 3 de Venezuela en número de seguidores, superando los 24 millones, facturando un promedio mensual de 30 mil dólares solo en visualizaciones sin contar las ganancias por sus 6 libros y patrocinantes. Se estima que puede llegar a ganar más de 100 mil dólares de manera global. Vive actualmente en Argentina.

Futuro: En los próximos años estará haciendo eventos benéficos y se va a involucrar en acciones sociales para ayudar a la comunidad. Creará un fondo de vejez y se espera que trabaje muchos años más al mantener la salud de manera adecuada. Se cumplirá su sueño de vivir frente al mar para armonizar con la naturaleza.

Salud: Deberá cuidar sus riñones que son su punto débil y podría generar con el tiempo algunas dificultades renales. Ahora mismo, goza de buena salud y mantiene cierta estabilidad física.

Amor: Está pasando por una ruptura amorosa importante y deberá sanar para luego reconstruir su vida en armonía y paz interior. Seguramente se tomará una pausa antes de volverlo a intentar.

Dinero: Seguirá generando dinero y es muy posible que para los años 2029-30 se produzca aún más dinero. Las cantidades podría superar lo impensable lógicamente. Deberá invertir en bienes raíces para asegurar su dinero y mantener su excelente nivel de vida.

Familia: Actualmente, no está interesado en tener una familia, considera que no es necesario y esta creencia, aparta la posibilidad de formar un hogar. Quizás más adelante pueda cambiar de parecer, pero veremos sus intenciones en el futuro.

Emociones: Es una persona tranquila, muy reservada y de muy pocos escándalos. Casi nunca sale de su casa y mantiene una vida con muy bajo perfil. Es muy calmado y seguro de sí mismo, otorgándole una armonía muy sólida.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

