Justicia española ordena a Pdvsa pagar 33,7 millones de dólares por préstamo del proyecto Corocoro

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó este martes el laudo arbitral internacional que condena a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y a su filial, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), a reembolsar 33,7 millones de dólares más intereses a la entidad británica ConocoPhillips Gulf of Paria.

La decisión surge tras una demanda de homologación presentada en julio de 2024 para hacer efectiva en suelo español una sentencia arbitral emitida originalmente en 2019.

El origen del conflicto: el yacimiento Corocoro

El litigio se remonta a un préstamo otorgado por ConocoPhillips a la CVP para financiar la adquisición del 35% de participación en el yacimiento petrolero Corocoro. El proyecto operó bajo normalidad hasta el año 2007, cuando el Gobierno venezolano decretó la nacionalización de diversos activos energéticos.

Aunque la nacionalización alteró los términos del proyecto, el tribunal determinó que esta medida estatal no exonera a Pdvsa ni a su filial de cumplir con obligaciones contractuales previas, como es la devolución del capital prestado para la inversión inicial.

Fallo firme y sin apelación

El tribunal madrileño concluyó que la resolución internacional cumple con todos los requisitos de la Convención de Nueva York de 1958, garantizando que: se respetaron las garantías procesales de las partes, la materia es apta para arbitraje internacional y el fallo no contraviene el orden público español.

De acuerdo con el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, esta resolución es firme y no admite recurso alguno, lo que abre la puerta a la ejecución de activos de la estatal venezolana en territorio español para cubrir la deuda pendiente.

