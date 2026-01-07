PDVSA confirma negociaciones con EEUU para la venta masiva de crudo

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado oficial publicado este miércoles en sus canales digitales, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informó que se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos para la venta de importantes volúmenes de petróleo, marcando el inicio de una nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambas naciones.

La estatal petrolera detalló que estas conversaciones buscan establecer esquemas de comercialización similares a los que ya operan con empresas internacionales como Chevron. El comunicado enfatiza que el proceso se basa en: criterios de transparencia, transacciones estrictamente comerciales que beneficien a ambas partes, el impulso del desarrolla nacional y la contribución a la estabilidad energética global.

Este pronunciamiento de PDVSA coincide con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció desde Washington que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, una operación valorada en aproximadamente 2,000 millones de dólares.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube