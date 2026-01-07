Reuters: Venezuela y EEUU negocian exportación de petróleo a refinerías estadounidenses

Suscríbete a nuestros canales

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela mantienen conversaciones activas para reactivar el envío de crudo hacia refinerías estadounidenses, de acuerdo con la agencia Reuters.

La información del medio señala que el objetivo es movilizar millones de barriles acumulados en buques y tanques de almacenamiento que han permanecido paralizados debido al bloqueo de exportaciones vigente desde mediados de diciembre.

El diálogo constituye la primera respuesta oficial a la solicitud del presidente Donald Trump de otorgar a firmas estadounidenses y privadas un "acceso total" a la industria petrolera de Venezuela.

La apertura se discute bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el lunes. Fuentes del sector señala que el acuerdo busca desviar hacia Norteamérica los suministros que durante la última década se dirigieron prioritariamente a China, indicó el medio.

Nuevos mecanismos de subastas y licencias

Las autoridades evalúan implementar subastas que permitan a compradores interesados en Estados Unidos ofertar por los cargamentos de crudo.

También se analiza la emisión de licencias especiales para socios de PDVSA, una medida que permitiría a empresas como Reliance, CNPC, Eni y Repsol procesar o revender el hidrocarburo. Incluso se ha planteado la posibilidad de que el petróleo venezolano sea utilizado para alimentar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos en el futuro.

Actualmente, la empresa Chevron es la única entidad que mantiene exportaciones ininterrumpidas desde Venezuela hacia EEUU, con un volumen de entre 100,000 y 150,000 barriles por día (bpd) bajo una autorización específica.

El nuevo acuerdo elevaría estas cifras de suministro de forma significativa. Sobre la celeridad de estas gestiones, una fuente de la industria petrolera declaró: «Trump quiere que esto suceda pronto para poder decir que es una gran victoria».

