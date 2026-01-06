Delcy Rodríguez a quienes amenazan: Mi destino no lo deciden ustedes, sino Dios

Suscríbete a nuestros canales

En una reunión del Estado Mayor realizada este martes, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje directo a quienes han proferido amenazas en su contra tras los recientes acontecimientos.

"En lo personal, a quienes me amenazan se los digo: mi destino no lo deciden ustedes, sino Dios", expresó.

Rodríguez destacó la resiliencia de la población venezolana en medio del "camino doloroso" por el que transita el país a raíz de la intervención militar del pasado sábado 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos ejecutaron un bombardeo estratégico, así como la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

"El pueblo venezolano está activo en las calles; hoy marchan las mujeres por la paz y pidiendo la libertad de nuestros héroes", indicó.

Rechazo a la tutela de Washington

Respecto a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que su administración supervisará los asuntos políticos y de seguridad en territorio venezolano, Rodríguez fue enfática al asegurar que "no hay agente externo" gobernando el país.

"El gobierno de Venezuela lo rige su gobierno constitucional. Es Venezuela, es su gobierno constitucional y es el Poder Popular consolidado", sentenció.