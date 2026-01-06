Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió este lunes la estructura de mando que supervisará los asuntos políticos y de seguridad en Venezuela.

Tras la reciente operación militar en Caracas que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, el republicano delegó responsabilidades en sus principales figuras de gabinete para gestionar la etapa de transición en el país sudamericano, informó la agencia EFE.

Según declaró, el grupo de trabajo está integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el asesor en seguridad y migración, Stephen Miller. Trump también confirmó la participación del vicepresidente JD Vance en estas labores de coordinación.

Distribución de funciones por parte de Trump

Sobre la distribución de funciones y la jerarquía dentro de esta comisión, el mandatario precisó en una entrevista con NBC News: "Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)".

A pesar de la delegación de tareas, el presidente subrayó que la autoridad final sobre cualquier determinación estratégica respecto a Venezuela recae exclusivamente en su figura.

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, la intervención estadounidense no se limitará a una sola oficina, sino que será un "esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional".

Trump afirma que hay una "disposición positiva" con Delcy Rodríguez

Por su parte, Trump se refirió a la interacción actual con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras los sucesos del pasado sábado, de quien indicó que existe una disposición positiva por parte de la funcionaria para trabajar en conjunto durante este proceso.

"Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", aseguró Trump.

En tal sentido, la administración estadounidense descartó a liderazgos de la oposición tradicional como interlocutores para este proceso.

