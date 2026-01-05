Marco Rubio confirma preparativos para reabrir la embajada de EEUU en Venezuela: ¿Cuándo se activará?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este lunes a la agencia EFE el inicio de las gestiones técnicas para la reapertura de su sede diplomática en Venezuela.

La administración estadounidense apuntó que busca restablecer su presencia oficial en la capital venezolana, luego de que las instalaciones ubicadas en el municipio Baruta cesaran operaciones en el año 2019.

"Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión, señaló un portavoz del departamento a EFE.

Situación consular en la actualidad

Desde el cierre de la embajada en Caracas hace más de seis años, motivado por la ruptura de relaciones bilaterales, los asuntos consulares y diplomáticos referentes a Venezuela han sido gestionados de forma remota. Hasta la fecha, estas funciones recaen en la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, la cual opera desde la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia.

La planificación de reapertura ocurre en un contexto en el cual el presidente Nicolás Maduro fue capturado en la ciudad capital el pasado, un hecho reiterado por el gobierno nacional como un secuestro y su posterior audiencia en la tarde de este lunes en un tribunal de Nueva York.

En tal sentido, el mandatario se ha declarado inocente, y mantiene su decisión de continuar como presidente de Venezuela. Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta de la nación, actualmente ejerce las funciones como presidenta encargada del país.

