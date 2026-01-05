En video: Delcy Rodríguez se juramenta como presidenta encargada

Atención

En la tarde de este lunes 5 de enero se llevó a cabo la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, jornada en la que figuras políticas como Henrique Capriles, Stalin González, Henry Falcón y Antonio Ecarri asistieron.

Durante la sesión parlamentaria, se realizó la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, en un acto transmitido por canales oficiales.

En su primer discurso ante el Parlamento, Rodríguez hizo referencia a la situación internacional y a la detención de altos dirigentes venezolanos en Estados Unidos. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores”, expresó desde el estrado.

“Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles por venir y futuro a nuestros niños”.

Finalmente, Rodríguez reiteró su compromiso evocando a su entorno más cercano al momento de asumir el cargo. “Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia”, concluyó ante los diputados presentes en la Asamblea Nacional.

