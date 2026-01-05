Nacionales

Inicia sesión de instalación de la Asamblea Nacional 2026-2031

En estos momentos los diputados electos en mayo de 2025 se reúnen para elegir a la nueva directiva

Por Yudeima Sotillo
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:32 pm
Cortesía

Los diputados electos el 25 de mayo de 2025 asumen hoy sus funciones para el período 2025-2026. Tal como lo establece el protocolo, fue desigando como director de debate de esta sesión el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas.

Antes de abrir el proceso de elección de la nueva junta directiva, una comisión especial encabezada por la diputada Carolina García, procedió a la verificación de las credenciales emitidas por el Consejo Nacional Electoral.

Asimismo, se verificó el quórum, se leyó el punto único de agenda y se procederá a la postulación de los candidatos a presidir la junta directiva.

El diputado Nicolás Maduro Guerra fue el primero en tomar la palabra. Postuló para la presidencia al diputado Jorge Rodríguez Gómez, para la primera vicepresidencia al diputado Pedro Infante y para la segunda vicepresidencia a la diputada Grecia Colmenares. Durante su intervención hizo referencia al "secuestro" de su padre Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores e hizo un llamado a luchar por su liberación.

Noticia en desarrollo

 

