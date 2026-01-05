Nuevo período: ¿Cómo es el proceso de instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, el Palacio Federal Legislativo será sede de un evento regido por un engranaje jurídico preciso que combina la Constitución y el Reglamento de Interior y de Debates (RIDAN). El proceso se divide en etapas claras que permiten que, incluso en situaciones de crisis, no exista un vacío de poder en el cuerpo legislativo.

La Comisión de Instalación y Verificación

A las 11:00 a.m. se activa el protocolo constitucional. Como la directiva del año anterior ya cesó en sus funciones, el Reglamento establece que la sesión sea dirigida inicialmente por una Comisión de Instalación. Este grupo es presidido por el diputado de mayor edad presente, quien asume el rol de Director de Debate, acompañado por el diputado más joven como Secretario accidental.

La función de esta comisión es meramente técnica y fundamental: el Director de Debate designa a cinco parlamentarios para examinar las credenciales de los electos en los comicios de mayo pasado. Tras contrastar las actas de proclamación del CNE, el Director declara si existe el quórum necesario (la mayoría absoluta de los integrantes) para proceder con la elección definitiva.

La elección y el traspaso formal de mando

Una vez confirmado el quórum, se abre el derecho a palabra para las postulaciones de la nueva Junta Directiva, que ejercerá funciones durante el primer año del periodo. Se eligen tres cargos principales: Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, además de un Secretario y un Subsecretario que deben ser seleccionados fuera del seno de la Asamblea (es decir, que no sean diputados).

Tras la votación, ocurre el momento jurídico más relevante: el Director de Debate le toma el juramento al nuevo Presidente de la Asamblea. Inmediatamente después, el nuevo Presidente asume el estrado y es quien juramenta al resto de la directiva y a los 285 diputados para el nuevo quinquenio.

El papel del Parlamento en la coyuntura actual

Tras la juramentación, la logística dicta que la nueva Directiva debe notificar formalmente el inicio de sesiones al resto de los Poderes Públicos (Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral). Para ello, se nombran comisiones de diputados que acuden a las sedes de cada organismo para entregar el acta de instalación.

En el escenario actual, este paso técnico cobra una importancia estratégica. La Asamblea Nacional utilizará esta sesión para emitir un acuerdo de respaldo a la gestión de Delcy Rodríguez. Este reconocimiento parlamentario es el que otorga el soporte de legalidad a la presidencia interina frente a la retención de Nicolás Maduro, permitiendo que la administración del Estado se mantenga dentro del marco de la Constitución y el hilo institucional.

