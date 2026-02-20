Atención

Alerta: Noruega pide a sus ciudadanos no viajar a Cuba ante colapso de servicios y crisis energética

El comunciado señala que Cuba ha alcanzado niveles crítico que afectan la seguridad del turista

Por Yudeima Sotillo
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 07:46 am
El Gobierno de Noruega emitió este viernes una alerta oficial en la que desaconseja a sus nacionales realizar viajes no imprescindibles a Cuba. La medida responde a la profunda crisis de combustible, escasez de alimentos y fallas en el sistema eléctrico que azotan a la isla caribeña.

Cortes diarios y falta de asistencia

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores del país nórdico advirtió que la situación en Cuba ha alcanzado niveles críticos que afectan directamente la seguridad y movilidad del turista.

"Cuba se encuentra en una crisis de combustible que provoca cortes de electricidad diarios y limitaciones significativas en el transporte. Hay acceso limitado a la ayuda sanitaria", sentenció la cancillería noruega.

El informe resalta que los servicios básicos como el suministro de agua, la iluminación pública y las telecomunicaciones presentan interrupciones constantes, lo que dificulta cualquier estancia en el país.

Presión internacional y factores internos

La isla atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas en décadas. Según el reporte, este escenario es producto de una combinación de factores internos, el impacto de la pandemia y el endurecimiento de las sanciones de Washington.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló la presión mediante una orden ejecutiva en la que amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que venda o proporcione petróleo a La Habana, complicando aún más el abastecimiento energético de la isla.

Con información de EFE

