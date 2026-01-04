Anuncian fecha de instalación de la Asamblea Nacional y la FANB fija posición

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció este domingo 4 de enero, la instalación del nuevo período de la Asamblea Nacional

El 5 de este mes, el parlamento venezolano hará su apertura, lo cual fue calificado como un "acto constitucional" que es aplaudido por el mando militar, según palabras de Padrino López.

"El próximo lunes estaremos presenciando un acto constitucional que es la instalación de la Asamblea Nacional para el próximo periodo y desde aquí ya aplaudimos ese acto", dijo en un comunicado difundido en redes sociales.

"La Asamblea Nacional como centro democrático del debate político por excelencia... La patria continúa, su destino de desarrollo y de prosperidad, de estabilidad y en orden. Nosotros los soldados de la patria estaremos aquí para garantizarla", afirmó el ministro venezolano.

