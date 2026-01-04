Laser Airlines lanza nuevo comunicado sobre sus vuelos internacionales: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

A partir de mañana, la conectividad aérea internacional recupera su pulso habitual.

La aerolínea Laser Airlines confirmó a través de un comunicado que retomará sus operaciones fuera del país tras una breve pausa, permitiendo que cientos de viajeros puedan llegar finalmente a sus destinos programados.

La reactivación entrará en vigencia este lunes 5 de enero de 2026. Según informó la compañía, los vuelos se realizarán respetando los horarios y rutas que ya estaban establecidos previamente, asegurando así el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus usuarios.

Rutas operativas de Laser

La aerolínea retomará sus viajes hacia Madrid, Bogotá y Curazao. Además de estos destinos directos, también se reactivan todas las conexiones posteriores que dependen de estas rutas, permitiendo a los pasajeros continuar sus trayectos hacia otras ciudades internacionales sin contratiempos.

Información para pasajeros con boletos confirmados

Quienes ya posean una reserva confirmada para el lunes en adelante pueden acudir directamente al aeropuerto.

El proceso de chequeo y abordaje se realizará de forma normal, siguiendo la fecha y la hora exacta que indica su boleto.

Reprogramación sin costos adicionales

Para aquellas personas que no pudieron volar durante los días 3 y 4 de enero, la empresa habilitó un plan de contingencia. Estos pasajeros podrán reprogramar sus viajes en los próximos vuelos disponibles sin tener que pagar multas ni diferencias en el precio del pasaje.

Para gestionar cambios o aclarar dudas, los viajeros pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

WhatsApp : 0412-496 83 70

: 0412-496 83 70 Teléfono: 0501-LASER00 (0501-5273700)

