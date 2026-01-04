Restricciones aéreas: EEUU reactiva vuelos en el Caribe tras operación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones al espacio aéreo en el Caribe tras la operación militar relacionada con Venezuela.

La información fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien indicó que la medida entra en vigencia a la medianoche de Washington, equivalente a las 05:00 GMT. Con esta decisión, se habilita nuevamente el tránsito de vuelos comerciales en una región que había quedado parcialmente paralizada.

El anuncio fue difundido a través de un mensaje en la red social X, donde Duffy aseguró que los vuelos pueden retomarse de forma progresiva. Las compañías aéreas deberán actualizar sus itinerarios y reprogramar salidas y llegadas afectadas por la restricción temporal.

Recordemos que la Administración Federal de Aviación (FAA) había limitado el uso del espacio aéreo del Caribe y de Venezuela como parte de una operación militar.

Foto: Secretario Sean Duffy en X

Dicha acción se ejecutó en apoyo a organismos de defensa y para proteger a los pasajeros. Las restricciones coincidieron con los ataques estadounidenses que culminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

