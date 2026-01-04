Comunicado

Naviera Paraguaná anuncia cómo serán sus operaciones de conexión con tierra firme: conoce los detalles

El comunicado se difundió en las redes sociales 

Por Selene Rivera
Sabado, 03 de enero de 2026 a las 11:36 pm
Foto: Referencial

La empresa venezolana de transporte marítimo Naviera Paraguaná, difundió este sábado cómo serán sus operaciones de conexión de tierra firme con la Perla del Caribe.

A través de su cuenta en la red social Instagram, Naviera Paraguaná difundió el comunicado como una información importante para todos los usuarios.

Operaciones de Naviera Paraguaná

De acuerdo con el comunicado difundido en sus redes sociales, las operaciones de Naviera Paraguaná "seguirán desarrollándose con completa normalidad".

Resalta que mantendrán operatividad para "mantener la conexión tierra firme con la Perla del Caribe, prestando el mismo servicio cordial y de calidad que nos caracteriza".

 

Sabado 03 de Enero - 2026
