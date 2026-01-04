En video: Maduro llega a la oficina de la DEA en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la tarde de este sábado, el presidente Nicolás Maduro arribó a la base aérea de Stewart en Nueva York, en Estados Unidos (EEUU) y posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Manhattan.

Luego lo trasladaron en vehículo hasta la sede de la Administración para el Control de Drogas de EEUU ubicada en la 10ª avenida de Nueva York, donde lo procesarán y luego enviarán al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

¿Cuáles son los cargos por los que EEUU acusa a Nicolás Maduro?

De acuerdo con una publicación de la Fiscal General de EEUU, Pamela Bondi, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serían imputados en el Dsitritu Sur de Nueva York.

Adicionalmente, detalló que los cargos imputados contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, son los siguientes:

Conspiración narcoterrorista

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU

Asimismo, señaló que Maduro y Flores serán juzgados según las leyes de la "justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

