"Venezuela no se rinde": Delcy Rodríguez envía contundente mensaje y exige liberación de Maduro

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado una reunión crucial con la cúpula militar y los representantes de los Poderes Públicos del país.

Durante el encuentro, la funcionaria envió un mensaje ante la comunidad internacional, asegurando que el gobierno se mantiene unido frente a las presiones externas.

Rodríguez aprovechó la ocasión para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En sus declaraciones, enfatizó que Venezuela no cederá ante lo que calificó como ataques por parte de los Estados Unidos, reafirmando el compromiso de las instituciones con la soberanía nacional.

Apoyo de los altos mandos y poderes públicos

En la reunión estuvieron presentes figuras clave del gabinete y del cuerpo militar, destacando la participación de Diosdado Cabello y el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

La Vicepresidenta hizo un llamado directo a la ciudadanía para mantener la calma y la firmeza. Instó a los venezolanos a salir a las calles y resistir, asegurando que el país no se va a rendir.

Según Rodríguez, la movilización popular es fundamental para defender la estabilidad de la nación ante las amenazas extranjeras.

Postura frente a Estados Unidos

El discurso central de la reunión se enfocó en el rechazo a las políticas de Washington. El gobierno venezolano sostiene que las acciones de los Estados Unidos son intentos de desestabilización, por lo que decidieron activar todos los mecanismos de defensa y organización social para contrarrestar cualquier medida que afecte al territorio.

