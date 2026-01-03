Donald Trump publica fotografía del presidente Nicolás Maduro detenido causando revuelo internacional

La madrugada de este 3 de enero de 2026, Venezuela vivió momentos de alta tensión tras un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en varias zonas del país, incluyendo Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda.
Como consecuencia de esta operación, el presidente estadounidense Donald Trump difundió una fotografía oficial del presidente Nicolás Maduro detenido, lo que generó un gran revuelo internacional.
En la foto se puede apreciar al presidente venezolano con ropa deportiva, protección ocular y auditiva, asimismo, en sus manos sostenía una botella de agua a bordo de la aeronave.
Los ataques provocaron alerta en la población, cierres de comercios y un aumento en la movilización de ciudadanos en busca de alimentos y productos básicos, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en puntos estratégicos del territorio nacional.
En desarrollo...
