Salud gratis en Dallas del 6 al 8 de enero: activan jornadas de chequeos médicos y exámenes para la comunidad

En Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), organizaciones y centros públicos estadales y locales ofrecen ciertos servicios gratuitos o a bajo costo, principalmente para las personas de bajos recursos, en esta oportunidad estamos hablando de atención en materia de salud.

Una vez más los residentes podrán disfrutar de varias jornadas esta semana, y es que el Hospital Parkland y el Departamento de Salud del Condado de Dallas (DCHHS) han anunciado que estarán realizando, cada uno por su cuenta, eventos de atención médica y exámenes gratuitos.

Tenga en cuenta que, se llevarán a cabo en diferentes fechas, lo que le da oportunidad a la comunidad de acceder a ambas oportunidades de salud.

Exámenes gratis con DCHHS

Este próximo martes 06 de enero, el DCHHS también ha anunciado una feria de salud.

Más específicamente para realizar exámenes gratuitos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Según la información proporcionada, los interesados pueden acudir sin cita, pero es preferible registrarse llamando al 214-819-5115.

La cita es de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Diamond Shamrock, 9606 C F Hawn Fwy, Dallas, TX 75217.

Además, en el calendario señalan que la jornada se repetirá para los días:

Miércoles 7: en Walmart Supercenter, 7401 Samuell Blvd, Dallas, TX 75228.

Jueves 8 de enero: 4210 W Camp Wisdom Rd, Dallas, TX 75237

Recomiendan visitar la página web de DCHHS | Programa de Alcance Comunitario y Educación, para más detalles.

Además, también puede llamar al Programa de Alcance Comunitario: (469) 781-1884.

Jornadas de Parkland

Parkland ha anunciado que llevará a cabo una jornada de salud gratuita para la comunidad para el jueves 8 de enero.

Durante el evento comunitario realizarán chequeos de presión sanguínea, diabetes, VIH, asma pediátrica, y se podrán concertar citas de mamografías para las mujeres elegibles, entre otros servicios.

La cita es de 09:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Sharing Life Community Outreach, 3795 W. Emporium Circle, Mesquite, TX 75150.

Más específicamente, los asistentes podrán encontrar servicios asociados a:

Pruebas de glucosa en sangre

Pruebas de presión arterial

Educación nutricional

Recomendaciones de atención preventiva

Opciones financieras para pagar tu atención sanitaria

Consejos para ayudarte a mantenerte sano

Acceso a recursos comunitarios

Si quiere conocer más sobre las mismas, le recomendamos chequear el calendario de actividades: Calendario comunitario | Salud en Parkland.

