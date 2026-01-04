Multas por exceso de velocidad en Los Ángeles: así funcionará el nuevo programa piloto que va tras infractores

Suscríbete a nuestros canales

En California, Estados Unidos (EEUU), desde el 1 de enero de 2026, está comenzando a implementarse el programa piloto del Sistema de Seguridad de Velocidad de California, sepa de qué se trata y cuáles son los castigos que impone a conductores que lo infringen.

Estamos hablando de la entrada en vigor de la AB-645, aprobada originalmente en octubre de 2023, la cual permite a determinadas ciudades de California instalar cámaras que capturan a los conductores que exceden el límite de velocidad y los multan.

Los Ángeles es una de las seis ciudades elegidas para participar en el programa junto con Oakland, San José, Long Beach, Glendale y San Francisco, como lo indica LA Times.

Esto quiere decir que, desde ya, las cámaras -que ya se han instalado en las otras ciudades- están capturando a los conductores que superen el límite de velocidad y multarán automáticamente al propietario registrado del coche.

Esto, de forma similar a las cámaras de semáforo en rojo.

“Queremos tomar medidas inmediatas contra los conductores peligrosos antes de que su imprudencia provoque un accidente mortal”, dijo Steve Gordon, director del DMV.

¿Dónde se ubican las cámaras y cuáles son los límites?

Este es programa piloto de cinco años de duración colocará estas cámaras en “zonas de alto riesgo”, como zonas escolares, parques, zonas en obras, centros de mayores y zonas comerciales muy concurridas.

Las multas comienzan a partir de 11 millas por hora por encima del límite de velocidad, y cuestan 50 dólares a los conductores que se pasen de 11 a 15 mph.

La multa aumenta a medida que el conductor supera el límite: $100 por ir a 16-25 mph, $200 por ir a 26-99 mph y $500 si se circula a 100 mph o más.

Además, si la Patrulla de Carreteras de California pilla a un conductor a más de 160 km/h, el Departamento de Vehículos Motorizados podría retirarle el carné de conducir.

Es muy probable que Los Ángeles copie el modelo de San Francisco, que ha funcionado como ciudad modelo, primero darán 60 días de advertencias gratuitas antes de empezar a cobrar los $50 o más.

Antecedentes y contexto sobre el programa piloto

Se ha dado a conocer que las muertes y lesiones graves relacionadas con el exceso de velocidad y la conducción agresiva han aumentado en un 52% desde 2010.

También se informó que:

En Glendale ya se han activado las cámaras de velocidad en nueve lugares.

En Long Beach y en Malibú instalen cámaras esta primavera.

Mientras que, los radares de Los Ángeles, está previsto que empiecen a funcionar a mediados de 2026.

Además, hay que tener en cuenta que en San Francisco -donde se realizó una activación previa, con advertencias y luego directamente con multas, el pasado mes de agosto (2025)- las autoridades afirman que el programa ha reducido el exceso de velocidad en un 72% en 15 ubicaciones con radares.

